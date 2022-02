VfB Stuttgart: Sportdirektor Mislintat gibt Trainer Matarazzo Jobgarantie

Anders als beim BVB: Das ist Mislintats Hauptaufgabe in Stuttgart

Der VfB Stuttgart taumelt dem Abstieg immer weiter entgegen. Seit mittlerweile sechs Spielen sind die Schwaben in der Liga sieglos und stehen als Tabellensiebzehnter auf einem direkten Abstiegsplatz.

Mislintat spricht Matarazzo Vertrauen aus

„Wir werden genauso weitermachen, auch in der Konstellation. Mit Rino, mit seiner Qualität, mit dem Trainerteam. Weil wir wissen, wer wir sind. Vielleicht weiß das nicht jeder um uns herum. Aber wir wissen, wer wir sind, woher wir kommen und was unsere Aufgabe ist“, erklärte Mislintat in einer Presserunde.