Bundesliga: Bei diesem BVB fehlen mir die Worte - Kommentar

Borussia Dortmund blamiert sich im Spitzenspiel gegen Bayer Leverkusen. SPORT1-Chefreporter Patrick Berger ist mit seinem Latein am Ende und vermutet, dass die BVB-Spieler Roses Spielidee nicht kapieren.

Nach dem 2:5-Debakel gegen Leverkusen haben die BVB-Stars genau diese bekommen. An einem aus ihrer Sicht rabenschwarzen Sonntagnachmittag schlurften die Spieler nach Abpfiff mit hängenden Köpfen in Richtung Südtribüne.

Was Gregor Kobel, Julian Brandt, Jude Bellingham und Co. ernteten, waren lautstarke Pfiffe. Es war die ehrliche Quittung der Anhänger an die Profis für ihre vorangegangene Nicht-Leistung.