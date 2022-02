Afrika-Cup: Senegal gewinnt Finale gegen Ägypten - Bouna Sarr verschießt Elfmeter

Sadio Manés Elfmeter für den Senegal entscheidet das Afrika-Cup-Finale gegen Ägypten. Der verschossene Strafstoß von Bouna Sarr fällt am Ende nicht ins Gewicht.

Bouna Sarr verschoss Senegals dritten Strafstoß - doch die Nordafrikaner vergaben zwei Mal vom Punkt. Sadio Mané, der in der 7. Minute einen Elfmeter verschossen hatte, versenkte den entscheidenden Ball.

In den 120 Minuten zuvor hatte es keinen einzigen Treffer gegeben. Damit setzte sich auch Sadio Mané gegen seinen Liverpool-Kollegen Mohamed Salah durch.

Gastgeber Kamerun hatte sich am Samstag Platz drei durch ein 5:3 im Elfmeterschießen gegen Burkina Faso gesichert. In der regulären Spielzeit hatte Kamerun einen 0:3-Rückstand in ein 3:3 (0:2) verwandelt.