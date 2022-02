Darts, Senioren-WM: Robert Thornton krönt sich zum Weltmeister, Final-Sieg gegen Martin Adams

Senioren-WM: Thornton fegt über Adams hinweg

Im vierten Satz war es dann Adams, der für ein echtes Highlight sorgte. Mit einem 10-Darter sicherte sich „Wolfie“ das Break und wurde entsprechend von den Fans in Purfleet mit Wolfsgeheul gefeiert. Zum ersten Satzgewinn reichte es dennoch nicht.

In der Folge ließ Thornton fünf Matchdarts liegen. Adams, dreimaliger BDO-Weltmeister, nutzte die Möglichkeit und schnappte sich seinen ersten Satz.

Siegertrophäe erinnert an verstorbene Weltmeister

Neben dem Preisgeld erhielt Thornton einen Pokal, der dem Andenken an die bereits verstorbenen Darts-Weltmeister gewidmet ist, unter anderem den an „The Viking“ Andy Fordham, der vor seinem Tod im vergangenen Jahr noch als Teilnehmer für das Turnier geplant war.

Ursprünglich sollte im Finale der Modus „First to 4 Sets“ gespielt werden. Am Finaltag selbst entschied sich der Veranstalter jedoch dazu, auf „First to 5 Sets“ zu erhöhen.