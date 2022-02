Corona-Horror: Gronkowskis WWE-Kumpel Mojo Rawley fiel 19 Monate aus

Als Footballer war er unter Vertrag bei zwei NFL-Teams, in seiner Zweitkarriere als Wrestler bei WWE gewann er mit Hilfe eines weltbekannten Kumpels ein großes Match bei WrestleMania - nun hat Mojo Rawley enthüllt, dass er durch eine Corona-Hölle gegangen ist.

Der 35-Jährige, im April von WWE entlassen und zuvor schon seit Sommer 2020 nicht mehr im Ring aktiv, hat in einem TV-Auftritt die zuvor unbekannte Geschichte seiner inzwischen 19 Monate langen Pause erzählt.

Mojo Rawley akut und chronisch schwer getroffen

„Ich musste ins Krankenhaus, hatte ziemlich lange 40 Grad Fieber und habe als Folge davon wirklich böse Lungenprobleme entwickelt“, berichtete Rawley in der TMZ Sports Show auf dem US-Sender FS1 .

Der muskulöse 1,93-Meter-Mann (Kampfgewicht bei WWE als 120 Kilo angegeben) bekam Long Covid und war zwischenzeitlich auf ein Leben in Schmerzen zurückgeworfen: „Ich konnte lange nicht auf dem Rücken liegen, weil es mich erstickt hätte. Engere Shirts zu tragen war eine Herausforderung und es gab Tage, an denen ich nicht sprechen und das Haus verlassen konnte, weil ich nicht genug Luft dafür bekam. Ich musste alles runterfahren und mich buchstäblich auf jeden Atemzug konzentrieren, den ich gemacht habe.“

Die Folgen der Infektion seien auch der Grund, warum er noch acht Monate nach seinem WWE-Aus nicht wieder in den Ring gestiegen sei: „Ich habe es immer noch nicht hinter mir, habe immer noch manche Probleme, erst gestern wieder.“ Rawley sei jedoch an einem Punkt, an dem er sein Wrestling-Comeback plane, um zu sehen, wie weit er sei.