Bundesliga: Effenberg über Nagelsmann, FC Bayern, Süle - SPORT1-Kolumne

In seiner SPORT1-Kolumne spricht Stefan Effenberg über den neuerlichen Sieg des FC Bayern, Coach Julian Nagelsmann und die Situation rund um Süle. Der SPORT1-Experte widmet sich auch dem Thema Geld im Fußball.

Auch für den Vizemeister war in München also nichts zu holen.

Der 3:2-Sieg hört sich knapp an, aber ganz ehrlich: Wenn gestern das 3:3 gefallen wäre, dann hätten die Bayern das Vierte gemacht. Der FC Bayern kann sich nur selbst schlagen, auf jeden Fall in der Bundesliga. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Die Leipziger haben versucht, hinten rauszuspielen. Die Bayern waren sehr aggressiv. Es war schwer für die Leipziger Defensive, das zu stoppen. Die Bayern lassen hinten viel zu. National können sie das aber verkraften. In der Bundesliga haben sie die Power, das zu kaschieren. International wird es aber anders.

Klar, ein großer Faktor in München ist dabei Julian Nagelsmann.

Warum will Süle das aufgeben?

Auch bei der Situation rund um Niklas Süle spielt Nagelsmann eine Hauptrolle. In seinem Trainer hat der Innenverteidiger einen großen Förderer, zunächst bei Hoffenheim, nun auch bei den Bayern. Das macht es für mich auch schwer zu verstehen, warum er München verlassen will. Warum will er das aufgeben? (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)