Nach tödlicher Messerattacke auf Fußballfan: Polizei erlässt Haftbefehle

Nach der tödlichen Messerattacke auf einen 19 Jahre alten griechischen Fußballfan hat die Polizei in Thessaloniki Haftbefehle gegen zehn Personen erlassen. Wie die Ermittler am Sonntag bestätigten, seien sechs der zehn Gesuchten bereits in Haft, vier weitere noch nicht gefunden. Ein 23 Jahre alter Hauptverdächtiger soll am Montag von der Staatsanwaltschaft vernommen werden.