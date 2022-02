DHB-Pokal: THW Kiel gewinnt Topspiel bei Rhein-Neckar Löwen - Magdeburg souverän

Der THW Kiel, der SC Magdeburg und der HC Erlangen ziehen in das Final Four im DHB-Pokal ein. Den vierten Teilnehmer spielen Lemgo und Melsungen aus.

Der deutsche Handball-Rekordmeister gewann das Topspiel im Viertelfinale des DHB-Pokals bei den Rhein-Neckar Löwen mit 26:24 (12:13) und peilt beim Final Four in Hamburg (23./24. April) seinen zwölften Pokalsieg an.