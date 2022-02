Bundesliga: VfL Wolfsburg – SpVgg Greuther Fürth, 4:1 (1:1)

Aster Vranckx brachte die Gastgeber in der sechsten Minute nach vorn. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (43.) traf Branimir Hrgota zum Ausgleich für die SpVgg. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Kurz darauf bereitete Renato Steffen das 2:1 von Wolfsburg durch Vranckx vor (48.). Maximilian Arnold erhöhte den Vorsprung des VfL Wolfsburg nach 69 Minuten auf 3:1. In ruhiges Fahrwasser brachte der VfL Wolfsburg sich, indem man das 4:1 erzielte (74.). Am Ende behielt der VfL gegen SpVgg Greuther Fürth die Oberhand.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Wolfsburg im Klassement nach vorne und belegt jetzt den zwölften Tabellenplatz. Der VfL Wolfsburg bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sieben Siege, drei Unentschieden und elf Pleiten. Nach neun sieglosen Spielen ist der VfL wieder in der Erfolgsspur.

56 Tore kassierte die SpVgg bereits im Laufe dieser Spielzeit – so viel wie keine andere Mannschaft in der Bundesliga. Die Gäste besetzen mit zehn Punkten einen direkten Abstiegsplatz. Die Offensive von Fürth zeigt sich bislang äußerst abschlussschwach – 18 geschossene Treffer stellen den schlechtesten Ligawert dar. Nun musste sich SpVgg Greuther Fürth schon 15-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und vier Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Nur einmal ging die SpVgg in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.