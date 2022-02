FC Bayern: Manuel Neuer am Knie operiert

Der FC Bayern muss in den kommenden Wochen auf Manuel Neuer verzichten. Der Keeper musste am Sonntag unters Messer.

Wie der Rekordmeister am Sonntagabend per Twitter mitteilte, fällt Manuel Neuer in den kommenden Wochen aus. Der Bayern-Kapitän musste sich am Sonntag einer Knie-Operation unterziehen. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)