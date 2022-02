Max Kruse jubelt mit Wolfsburg gegen Fürth - Vranckx trifft doppelt

Schreibt Kruse dieses Mal sportliche Schlagzeilen in Wolfsburg?

Teenager Aster Vranckx hat Rückkehrer Max Kruse die Show gestohlen und Florian Kohfeldt den Job gerettet. Der 19 Jahre alte Belgier sorgte mit einem Doppelpack für einen Befreiungsschlag des schwer in die Krise geschlitterten VfL Wolfsburg.

„Das fühlt sich sehr gut an. Wir haben es verdient. Schon in den vergangenen Spielen waren wir nah dran, haben uns aber nicht belohnt“, sagte Vranckx bei DAZN: „Wir wussten, dass wir in diesem Spiel alles geben mussten. Darauf müssen wir aufbauen - und ich hoffe, dass ich noch mehr Tore besteuern kann.“