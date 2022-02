Olympia 2022 in Peking, Langlauf: Blutige Bilder von Viktoriya Olekh beim Skiathlon

Daheim am Start - Episode 2

TV-Aufnahmen zeigen eine Langläuferin bei den Olympischen Winterspielen in Peking blutüberströmt im Ziel. Die Ukrainerin erklärt, wie es zu den schockierenden Bildern kam.

Die Langläuferin sagte der ukrainischen Webseite Obozrevatel: „Ich denke, es ist die Höhe, wir sind hier 1800 Meter über dem Meeresspiegel. Schon am Freitag hatte ich Nasenbluten, am Samstag beim Rennen wieder. Nach dem ersten Anstieg in der ersten Runde ging es los.“