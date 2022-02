Anzeige

La Liga: FC Barcelona gewinnt gegen Atlético Madrid - Dani Alves mit Treffer und Platzverweis Alves fliegt bei Barca-Spektakel

Dani Alves nach seinem Treffer © Imago

Robin Klausmann

Der FC Barcelona gewinnt sein Heimspiel gegen Atlético Madrid und springt auf den vierten Tabellenplatz. Dani Alves trifft erstmals seit 2013 für Barcelona und fliegt vom Platz.

Spektakel im Camp Nou!

Der FC Barcelona gewann sein Heimspiel am 23. Spieltag mit 4:2 (3:1) gegen Atlético Madrid und überholte die Rojiblancos damit in der Tabelle.

In einer hochklassigen Partie brachte Yannick Carrasco die Gäste nach einer sehenswerten Kombination in der achten Minute in Führung, ehe Jordi Alba mit einem Traumtor zwei Minuten später ausglich.

Die Katalanen, bei denen mit Ferran Torres, Dani Alves und Adama Traore drei Winterneuzugänge in der Startelf standen, zeigten sich von Beginn an gefährlich, Youngster Gavi besorgte in der 21. Minute nach einer Vorarbeit von Adama Traoré schließlich die Führung per Kopf.

Alves fliegt mit Rot vom Platz

Atlético war keineswegs unterlegen, offensiv fehlte allerdings die nötige Präzision im Abschluss. Barca hingegen schlug kurz vor- und nach der Halbzeit gnadenlos zu.

Zunächst erhöhte Ronald Araujo nach einem Freistoß von Dani Alves (43.), ehe der Routinier selbst kurz nach Wiederanpfiff in Mittelstürmermanier eine Hereingabe vom starken Jordi Alba über die Linie drückte (49.). Es war sein erster Treffer für Barcelona seit September 2013.

Nachdem Luis Suárez die Madrilenen nach einem Eckball wieder heranbrachte (58.), sorgte Dani Alves für den Negativ-Höhepunkt der Partie: Ohne Not trat der 38-Jährige dem Torschützen Carrasco in einem Zweikampf mit offener Sohle in die Wade. Nach kurzem Check durch den Videoassistenten blieb Gil Manzano keine andere Wahl als den Brasilianer vom Platz zu stellen.

Zwar setzten sich die Gäste in der Folge in der Barca-Hälfte fest, konnten aber schlussendlich nicht von dem Platzverweis profitieren. So blieb es beim 4:2 für den FC Barcelona, bei dem nach 60. Minuten auch Pierre-Emerick Aubameyang sein Debüt feierte, ohne dabei jedoch aufzufallen.