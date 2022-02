Bundesliga: BVB geht gegen Bayer 04 unter - Stimmen zum Spiel von Reus und Rose

Borussia Dortmund geht im Spitzenspiel gegen Bayer 04 unter. Reus befürchtet ein Kopfproblem, Trainer Rose will die Pleite knallhart analysieren.

Die Meisterschaft rückt für Borussia Dortmund in immer weitere Ferne.

„Es ist wie eine Blockade“

...über die Mentalität: „Leider ist es dann irgendwann auch ein bisschen ein Kopfproblem, das dazu kommt. Weil wir uns zu viele Gedanken um diese Themen drumherum machen. Dann kommt der Kopf dazu und es ist wie eine Blockade. Nichtsdestotrotz müssen wir auch einfach eine andere Körpersprache an den Tag legen.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Kobel: „Es ist super enttäuschend“

Gregor Kobel (BVB-Keeper) : „Natürlich ist das frustrierend. Was soll ich da sagen? Ich stehe hinten drin. Wir sind eine Mannschaft. Wir gewinnen zusammen und wir verlieren zusammen. Heute haben wir nicht das auf den Platz gebracht, was wir mussten.“

...über Fehler im Spiel: „Wir haben gewusst, dass sie schnell im Umschalten sind, dass sie gefährlich sind und viel Tempo haben, wenn wir Bälle verlieren. Heute gab es so viele Situationen, wo sie gekontert haben und frei vor mir aufgetaucht sind.“ (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Rose: „Zur Entwicklung gehören auch Rückschläge“

...über das Fehlen von Haaland: „Die Jungs haben versucht anzuschieben, zu machen und zu tun, aber wir mussten immer wieder aufpassen, nicht in den nächsten Konter zu laufen. Wir hatten schon in der ersten Hälfte zu wenig Ruhe und Klarheit am Ball, die Angriffe zu wenig zu Ende gespielt. Wir hatten kaum Torschüsse, dementsprechend ist es ein verdienter Sieg für Leverkusen.“