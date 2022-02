NFL, Alle Infos zum Pro Bowl: TV-Übertragung, Stars, Kader

Der Super Bowl steigt in einer Woche, zuvor kommt es noch zum Allstar-Game der NFL, dem Pro Bowl.

Die Vorfreude auf den Super Bowl steigt so langsam, ein bisschen müssen sich die Football-Fans aber noch gedulden. Eine Woche vor dem großen Endspiel zwischen den Cincinnati Bengals und den Los Angeles Rams steht aber immerhin noch ein vorletztes Highlight an.

Im Pro Bowl stellen die besten Spieler der NFL noch einmal ihr Können unter Beweis. Das diesjährige All-Star-Spiel findet am Sonntag um 21 Uhr statt. Die Teams bilden sich aus den Topstars der beiden Conferences, der NFC und AFC - außer natürlich den Profis, die zum Super Bowl fahren. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NFL)

Gewählt werden die Pro-Bowler während der regulären Saison von den Fans. In diesem Jahr wird im Stadion der Raiders in Las Vegas gespielt. Die Trainerteams werden von der besten Franchise gestellt, die in der Divisional Runde der Playoffs ausgeschieden ist. (SERVICE: NFL-Wissen - die Positionen im Football)