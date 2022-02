BBL: FC Bayern München mit Overtime-Krimi in Braunschweig

Für den Spitzenreiter bedeutete der vierte Liga-Erfolg in Serie zugleich den zehnten Sieg im 13. Pflichtspiel seit dem Jahreswechsel. ( SERVICE: Die Tabelle der BBL )

Bayern rettet sich in Verlängerung

In Braunschweig verlor München drei Tage nach dem deutlichen EuroLeague-Heimsieg gegen Maccabi Tel Aviv nach wiederum souveräner Leistung im dritten Viertel seinen Rhythmus und verspielte dabei auch seinen komfortablen Vorsprung.

Bis rund drei Minuten vor Spielende geriet der Ex-Meister sogar mit zehn Punkten in Rückstand, rettete sich aber trotz eines erfolglosen Drei-Punkte-Wurfes seines Topscorers Deshaun Thomas in der Schlusssekunde in die Verlängerung und spielte dabei seine Klasse wieder sicher aus.