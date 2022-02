Bundesliga: So viel reine Spielzeit gibt es im Fußball der Top-Ligen wirklich

Ligue 1 auf Rang eins bei Netto-Spielzeit

Aus der Analyse geht hervor: Am meisten rollt der Ball in Frankreich. Die Ligue 1 liegt mit durchschnittlich 52 Minuten reinem Fußball auf dem ersten Platz. Dahinter folgen die italienische Serie A und die Bundesliga mit jeweils 51 und die Premier League mit 50 reinen Spielminuten. Die spanische La Liga, die besonders für ihre feinen Techniker bekannt ist, landet überraschender Weise nur auf dem fünften Rang mit lediglich 48 Spielminuten. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Die Analyse bezog sich auch auf die reine Spielzeit, die am Stück zurückgelegt wird. Hierbei liegt die Bundesliga, mit durchschnittlich drei Minuten Fußball am Stück auf dem vierten Platz. In England läuft der Ball dagegen mit 3,21 Minuten am längsten, bevor es zu einer Spielunterbrechung kommt. Auch hierbei schneidet die spanische La Liga am schlechtesten ab und weist nur einen Wert von 23,83 Minuten auf.