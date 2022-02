Anzeige

Bundesliga: Borussia Dortmund – Bayer 04 Leverkusen, 2:5 (1:3) Bayer obenauf im Topspiel

Mit dem BVB und Leverkusen trafen sich am Sonntag zwei Topteams. Für Dortmund schien Bayer 04 Leverkusen aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 2:5-Niederlage stand. Borussia Dortmund hatte in einem umkämpften Hinspiel einen 4:3-Erfolg gefeiert.

Manuel Akanji trug sich in der zehnten Spielminute in die Torschützenliste ein. Geschockt zeigte sich der BVB nicht. Nur wenig später war Jeremie Agyekum Frimpong mit dem Ausgleich zur Stelle (15.). Kurz darauf bereitete Karim Bellarabi das 2:1 von Bayer durch Florian Wirtz vor (19.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Robert Andrich in der 27. Minute. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass Leverkusen mit einer Führung in die Kabine ging. Für den nächsten Erfolgsmoment des Gasts sorgte Jonathan Tah (52.), ehe Moussa Diaby das 5:1 markierte (86.). Wenige Minuten später verkürzte das Heimteam auf 2:5 (88.). Ein starker Auftritt ermöglichte Bayer am Sonntag einen ungefährdeten Erfolg gegen den BVB.

Bei Dortmund präsentierte sich die Abwehr angesichts 36 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (54). In der Tabelle liegt Borussia Dortmund nach der Pleite weiter auf dem zweiten Rang. Der BVB baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Leverkusen hat nach dem souveränen Erfolg über Dortmund weiter die dritte Tabellenposition inne. Mit 54 geschossenen Toren gehört Bayer 04 Leverkusen offensiv zur Crème de la Crème der Bundesliga. Die letzten Resultate von Bayer konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

Die Saison von Leverkusen verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat Bayer 04 Leverkusen nun schon elf Siege und fünf Remis auf dem Konto, während es erst fünf Niederlagen setzte. Die gute Bilanz von Borussia Dortmund hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte der BVB bisher 14 Siege, ein Remis und sechs Niederlagen.