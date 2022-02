Anzeige

3. Liga: MSV Duisburg – Borussia Dortmund II, 1:3 (1:1) Doppelpack: Taz sichert BVB II den Sieg

SPORT1

3. Liga: MSV Duisburg – Borussia Dortmund II, 1:3 (1:1)

Am Sonntag trafen Duisburg und die Reserve des BVB aufeinander. Das Match entschied der Gast mit 3:1 für sich. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur Borussia Dortmund II heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Das Hinspiel hatte Dortmund II für sich entschieden und einen 4:1-Sieg gefeiert.

Berkan Taz brachte Borussia Dortmund II in der dritten Spielminute in Führung. Der MSV Duisburg zeigte sich wenig beeindruckt. In der achten Minute schlug Moritz Stoppelkamp mit dem Ausgleich zurück. Julian Hettwer lieferte den Assist. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Sechs Minuten später ging der BVB II durch den zweiten Treffer von Taz in Führung. Das 3:1 führte Justin Njinmah herbei, als er nach Vorlage von Taz zugunsten von Dortmund II traf (66.). Mit dem Ende der Spielzeit strich Borussia Dortmund II gegen die Zebras die volle Ausbeute ein.

Duisburg krebst im Tabellenkeller herum – aktueller Tabellenplatz: 18. Mit 51 Toren fing sich die Heimmannschaft die meisten Gegentore in der 3. Liga ein. Der MSV Duisburg kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf 16 summiert. Ansonsten stehen noch sieben Siege und zwei Unentschieden in der Bilanz. In den letzten fünf Partien ließen die Zebras zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich drei.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich der BVB II in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den achten Tabellenplatz. Dortmund II verbuchte insgesamt elf Siege, fünf Remis und neun Niederlagen. In den letzten fünf Partien rief Borussia Dortmund II konsequent Leistung ab und holte acht Punkte.

Die Verteidigung bleibt die Achillesferse von Duisburg. Nach der Niederlage gegen den BVB II ist der MSV Duisburg aktuell das defensivschwächste Team der 3. Liga.