3. Liga: TSV 1860 München – Eintracht Braunschweig, 2:2 (2:0)

1860 erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Marcel Bär traf in der dritten Minute zur frühen Führung, nach einer Vorlage von Richard Neudecker. Phillipp Steinhart baute das Ergebnis aus, indem er ein Zuspiel von Stefan Lex zum 2:0 für den Gastgeber in den Maschen unterbrachte (34.). Mit der Führung für den TSV 1860 München ging es in die Halbzeitpause. Lion Lauberbach verkürzte für Braunschweig später in der 55. Minute auf 1:2. In der 78. Minute gelang den Gästen, was zur Pause in weiter Ferne war: der Ausgleichstreffer durch Jan-Hendrik Marx. Der Unparteiische zeigte Brian Behrendt in der 87. Minute die Ampelkarte, sodass Eintracht Braunschweig in der Folge in Unterzahl agierte. Letzten Endes wurde in der Begegnung von 1860 mit Braunschweig kein Sieger gefunden.