2. Liga: SG Dynamo Dresden – FC Hansa Rostock, 1:4 (0:4)

FC Hansa Rostock erwischte einen Blitzstart ins Spiel. John Verhoek traf in der fünften Minute zur frühen Führung, nach einer Vorlage von Haris Duljevic. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Nils Fröling schnürte einen Doppelpack (9./12.), sodass die Gäste fortan mit 3:0 führten. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Verhoek in der 17. Minute nach einer Vorlage von Simon Rhein. Der dominante Vortrag der Hansa im ersten Spielabschnitt zeigte sich an der deutlichen Halbzeitführung. Mit der Vorarbeit von Ransford-Yeboah Königsdörffer markierte Julius Kade den Ehrentreffer für Dynamo Dresden in der 62. Minute. Obwohl Rostock nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Dresden zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 4:1.