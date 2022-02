FCK muss um Hellström trauern

Trauer in Kaiserlautern © FIRO/FIRO/SID

Der viermalige deutsche Fußballmeister 1. FC Kaiserslautern muss um seinen früheren Torwart Ronnie Hellström trauern. Der Schwede ist laut Medienberichten aus seiner Heimat am Sonntag seinem Krebsleiden erlegen. Der frühere Weltklasse-Keeper wurde 72 Jahre alt. Ende November hatte Hellström öffentlich gemacht, dass er unheilbar an Speiseröhrenkrebs erkrankt ist.

Hellström gilt als einer der besten Torhüter in der Geschichte Schwedens. 1974 wurde er mit den Skandinaviern, für die er 77 Länderspiele absolvierte, WM-Fünfter. 1971 und 1978 wurde er in seinem Heimatland zum Fußballer des Jahres gewählt. Für den FCK kam Hellström 266-mal in der Bundesliga zum Einsatz.