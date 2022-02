Wieder kein Sieg und kein Tor: Düsseldorf verliert auch in Kiel

Am Boden: Fortuna Düsseldorf © FIRO/FIRO/SID

Fortuna Düsseldorf hat in der 2. Fußball-Bundesliga den dringend benötigten Befreiungsschlag verpasst. Die Rheinländer unterlagen bei Holstein Kiel trotz anfänglicher Überlegenheit 0:1 (0:0), es war die vierte Pleite in Folge. Jonas Sterner (90.+3) erzielte das Siegtor für die Norddeutschen.

Die Düsseldorfer sind damit zählergleich mit dem SV Sandhausen, der den Relegationsplatz 16 belegt. In der Rückrunde wartet die Fortuna immer noch auf einen Torerfolg.

In einem ereignisarmen und zerfahrenen Spiel hätte Düsseldorf den Sieg noch eher verdient gehabt, die Fortuna vergab aber im ersten Durchgang einige gute Möglichkeiten. Robert Bozenik (20.) scheiterte zunächst an Holstein-Torhüter Thomas Dähne, dann schoss er freistehend aus knapp zehn Metern am Tor vorbei (37.).