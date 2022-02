Anzeige

2. Bundesliga: HSV und Rostock feiern Kantersiege - Glatzel trifft viermal HSV dank Glatzel-Gala voll im Rennen

Der Hamburger SV zeigt Spitzenreiter SV Darmstadt 98 im Topspiel die Grenzen auf. Hansa Rostock zerlegt Dynamo Dresden, Kiel schickt Düsseldorf ins Tal der Tränen.

Der Hamburger SV hat nach dem Sieg gegen den FC St. Pauli mit dem SV Darmstadt 98 den nächsten Tabellenführer der 2. Bundesliga in die Schranken verwiesen.

Die Hanseaten siegten am 21. Spieltag mit 5:0 in Darmstadt und rückten als Tabellenvierter bis auf zwei Punkte an den Spitzenreiter heran. (DATEN: Die Tabelle der 2. Bundesliga)

Mann des Tages in Darmstadt war HSV-Stürmer Robert Glatzel, der in den ersten 13 Minuten dreimal zuschlug und insgesamt viermal erfolgreich war. „Die ersten 13 Minuten waren natürlich Wahnsinn“, freute sich Glatzel bei Sky. „Die Freude ist groß, aber es ist trotzdem noch ein bisschen surreal. Vier Tore habe ich noch nie gemacht im Profibereich, deswegen ist es schon was Besonderes.“

Viererpack von Glatzel

In der 5. Minute traf Glatzel per Elfmeter zum 1:0 für die Hanseaten, ehe er fünf Minuten später nach einem Freistoß per Kopf zum zweiten Mal zur Stelle war. (Das Spiel zum Nachlesen im Liveticker)

Doch damit nicht genug, Glatzels Torhunger war noch lange nicht gestillt: In der 13. Minute jagte der Angreifer einen Volleyschuss zum 3:0 ins Netz. Manuel Wintzheimer erhöhte in der 76. Minute auf 4:0, ehe Glatzel sein viertes Tor markierte (89.).

Der Tabellenführer hatte in der 57. Minute seine beste Chance, als Mathias Honsak nach einem Eckball an den Pfosten köpfte. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)

Darmstadts Fabian Holland fasste den gebrauchten Tag kurz und bündig zusammen: „Ordentlich auf die Fresse bekommen, definitiv.“

Rostock fegt Dresden vom Platz

Ebenfalls einen Big Point in einem wichtigen Auswärtsspiel feierte Hansa Rostock. Im Ostduell setzten sich die Hanseaten mit 4:1 bei Dynamo Dresden durch. (Das Spiel zum Nachlesen im Liveticker)

John Verhoek sorgte in der 6. Minute per Kopf für die frühe Führung, ehe Nils Fröling vier Minuten später ebenfalls per Kopf auf 2:0 erhöhte.

Weitere drei Minuten später war Fröling per Abstauber zur Stelle, bevor erneut Verhoek in der 18. Minute abermals per Kopf den vierten Treffer markierte.

Den Ehrentreffer erzielte Julius Kade, der in der 63. Minute aus 25 Metern abzog und ins linke Eck traf – Traumtor. Rostock überholte damit Dresden im Abstiegskampf. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)

Kiel schockt Düsseldorf

Im dritten Sonntagsspiel siegte Holstein Kiel mit 1:0 gegen Fortuna Düsseldorf - der Siegtreffer durch Jonas Sterner fiel per Distanzschuss erst in der Nachspielzeit. (Das Spiel zum Nachlesen im Liveticker)

Während sich Kiel ins gesicherte Mittelfeld vorarbeitete, blieb die Fortuna auch im fünften Spiel nacheinander ohne Sieg und ist punktgleich mit dem SV Sandhausen, der den Relegationsplatz belegt.

