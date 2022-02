Erstes Gold für Deutschland: Rennrodler Ludwig rast zum Olympiasieg

Johannes Ludwig holt in China die erste deutsche Goldmedaille - und verändert damit die über Jahre gefestigte Rangordnung im deutschen Männer-Rodeln.

Peking (SID) Rennrodler Johannes Ludwig hat im Eiskanal von Yanqing die Nerven bewahrt und bei den Olympischen Winterspielen in China das erste Gold für Deutschland gewonnen. Der Oberhofer feierte damit den größten Erfolg seiner Karriere und trat aus dem langen Schatten von Felix Loch: Der einstige Dominator raste als Vierter knapp am Podest vorbei, am Ende fehlten etwa zwei Zehntelsekunden auf Bronze.