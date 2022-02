Bundesliga: Emrehan Gedikli verlässt Bayer Leverkusen und wechselt zu Trabzonspor

Emrehan Gedikli verlässt überraschend Bayer Leverkusen und wechselt zu Trabzonspor in die Türkei. Erst kürzlich wurde sein Vertrag bei der Werkself verlängert.

Youngster Emrehan Gedikli verlässt die Werkself nur zwei Wochen nach seiner Vertragsverlängerung bis 2023 und wechselt zu Trabzonspor in die Süper Lig.

Wie Simon Rolfes am Rande der Bundesliga-Partie der Leverkusener gegen Borussia Dortmund SPORT1 bestätigte, verlässt der 18-Jährige den Verein dauerhaft und unterschrieb beim türkischen Spitzenklub einen Vertrag bis 2026. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Gedikli, der aus der eigenen Jugend stammt und 2020 einen Profi-Vertrag erhielt, kam für die Werkself bisher auf vier Joker-Einsätze, allesamt in der vergangenen Saison und drei davon immerhin in der Europa League. In dieser Spielzeit blieben dem Youngster allerdings selbst Kurzeinsätze verwehrt.