Glatzel stellt Petersen-Bestmarke ein - Hampl und Lenz bleiben Rekord-Hattrickschützen

Drei Tore in weniger als acht Minuten © FIRO/FIRO/SID

Robert Glatzel vom Hamburger SV hat am Sonntag mit einem Hattrick den Rekord von Nils Petersen und Hans Haunstein eingestellt.

Robert Glatzel vom Hamburger SV hat am Sonntag mit einem Hattrick im Fußball-Zweitliga-Spitzenspiel bei Tabellenführer Darmstadt 98 den Rekord von Nils Petersen und Hans Haunstein eingestellt. Alle drei waren von Anfang an dreimal in Folge bis zur 13. Spielminute erfolgreich.