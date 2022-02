HSV: Robert Glatzel schreibt mit frühestem Hattrick Zweitliga-Geschichte

Tim Walter on fire: HSV-Coach geht im Derby der Hut hoch

Der Hamburger SV fegt in der Anfangsphase über Spitzenreiter Darmstadt 98 hinweg. Robert Glatzel schreibt dabei mit einem Hattrick Geschichte.

Robert Glatzel hat am 21. Spieltag in der 2. Bundesliga Geschichte geschrieben.

Der Stürmer vom Hamburger SV erzielte im Topspiel bei Spitzenreiter SV Darmstadt 98 in einer unglaublichen Anfangsphase den frühesten Hattrick der Zweitliga-Geschichte. (Das Spiel im Liveticker)

In der 5. Minute traf der 28-Jährige per Elfmeter zum 1:0 für die Hanseaten, ehe er fünf Minuten später nach einem Freistoß per Kopf zum zweiten Mal zur Stelle war.