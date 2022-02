Olympia 2022 - Skispringen in Peking: DSV-Debakel! Geiger auf Rang 15 bei Kobayashi-Sieg

Die deutschen Skispringer um Goldhoffnung Geiger haben in der ersten olympischen Entscheidung von Peking eine kalte Dusche kassiert und beim Triumph des Japaners Ryoyu Kobayashi die Medaillen ganz deutlich verpasst. (News: Alle aktuellen Infos zu Olympia 2022)

Geiger enttäuscht - Kobayashi holt Gold

Auf der von ihm eigentlich geliebten Kleinschanze fand der 28 Jahre alte Geiger nie in seinen gewohnten Flugmodus: „Es hat mich nicht gepackt. Es ist wie ein Magnet im Hang, dann landet man.“

Während Vierschanzentournee-Sieger Kobayashi an der Seite der Überraschungs-Medaillisten Manuel Fettner (Österreich/Silber) und Dawid Kubacki (Polen/Bronze) seinen nächsten Coup feierte, enttäuschte 24 Stunden nach dem Silbercoup von Katharina Althaus mit Ausnahme von Schmid auch der Rest der DSV-Adler.

„Es war leider absehbar, es hätte ein Wunder geschehen müssen. Wir sind mit der Schanze nicht so zurechtgekommen“, sagte Bundestrainer Stefan Horngacher.

Olympia: Montag steht Mixed-Wettbewerb an

Auch Geiger rätselte: „Wir wissen nicht, woran es liegt, das ist das bittere. Wir sind einfach nicht in Schwung gekommen.“

Schon am Montag im Mixed-Team-Wettbewerb will er an der Seite von Schmid und Althaus, die während des Männerspringens auf der Medal Plaza von Zhangjiakou ihre Silbermedaille erhielt, nach vorne springen.