Leipzig-Boss Mintzlaff geht von Nkunku-Verbleib aus

„Der wird auch nächste Saison bei uns spielen, weil er natürlich ein ganz wichtiger Spieler ist“, sagte Mintzlaff am Sonntag bei Sky90 . Auf Nachfrage schob er nach: „Im Fußball ist nie was sicher, aber das sind unsere Planungen.“

Nkunku, der in Leipzig noch einen Vertrag bis 2024 besitzt, erzielte in bislang 30 Pflichtspielen in der laufenden Saison 18 Tore und legte 13 weitere auf. Zahlreiche internationale Top-Klubs sollen an dem 24 Jahre alten Offensivspieler, der 2019 von Paris St. Germain gekommen war, interessiert sein.