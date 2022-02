Struth über Nagelsmanns Marktwert: „40 Millionen“

Bayern Münchens Cheftrainer Julian Nagelsmann ist laut seines Beraters weit mehr wert, als der Rekordmeister an RB Leipzig überwiesen hat.

Bayern Münchens Cheftrainer Julian Nagelsmann ist laut seines Beraters Volker Struth weit mehr wert, als der Rekordmeister beim Transfer des Coaches von RB Leipzig an die Sachsen überwiesen hat. „Wenn Oliver Mintzlaff (Klubchef RB Leipzig, d.Red.) das gewusst hätte, hätte er nicht 20 Millionen gefordert, sondern 40. Das ist Julian meiner Meinung nach absolut wert“, sagte Struth im Fußball-Talk Doppelpass bei Sport1.

Die Bayern sollen die Bundesliga-Trainer-Rekordsumme von rund 20 Millionen Euro für Nagelsmann an Leipzig als Ablöse gezahlt haben. Nagelsmann sei "jetzt schon einer der drei Top-Trainer in Europa", so der Kölner Spielerberater Struth aus der Agentur Sports360.