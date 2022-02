Olympia 2022 - Eisschnelllauf: Gold für van der Poel nach Drama - Beckert und Co. verpassen Top 10

Daheim am Start - Episode 2

Was war das für ein dramatisches Ende beim 5000-m-Rennen in Peking! Ein Niederländer verliert Olympia-Gold auf den letzten Metern. Die deutschen Eisschnellläufer sind chancenlos.

Die deutschen Eisschnellläufer sind bei ihrem ersten Einsatz bei den Olympischen Winterspielen in Peking wie erwartet deutlich an einer Medaille vorbeigelaufen und zogen dennoch ein positives Fazit. (News: Alle aktuellen Infos zu Olympia 2022)

Im 5000-m-Rennen am Sonntag belegte der Erfurter Beckert als bester Deutscher in 6:19,58 Minuten den elften Platz. Der Frankfurter Rijhnen beendete seinen Lauf in 6:19,86 Minuten auf dem 13. Rang.