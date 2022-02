FC Bayern: Thomas Müller macht die 500 mit seinem Strafraum-Mentor voll

Doch die Botschaft bei Instagram kam am Sonntag zu spät. "Ich hätte das wohl doch schon letzte Woche posten sollen", schrieb Thomas Müller, nachdem er am Samstag beim 3:2 gegen Leipzig seinen 136. Treffer in der Bundesliga erzielt hatte. Gerd Müller kam in seiner Karriere auf 365 Tore - macht zusammen 501.