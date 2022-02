FC-Sieg im TV verfolgt: Baumgart in Quarantäne hochemotional

„Ich bin in der Wohnung auf und abgelaufen. Ich war genauso laut wie immer“, berichtete der Trainer des 1. FC Köln nach dem mühevollen 1:0 gegen den SC Freiburg in der Bild-Zeitung.

Trotz der Corona-Quarantäne verwandelte der Coach der Rheinländer sein Wohnzimmer in eine Coachingzone und war am TV genauso lautstark dabei wie normalerweise an der Seitenlinie im RheinEnergieStadion.