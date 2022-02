Bundesliga: Marco Reus vom BVB über Karriereende und mit Rat an Haaland

„Von mir aus ja! Der BVB ist mein Verein, Dortmund ist meine Heimatstadt und ich würde meine Karriere hier gern beenden“, sagte der Kapitän in der Bild am Sonntag . Noch habe es keine Gespräche zu einer Vertragsverlängerung gegeben.

Aber Reus hat eine klare Vision: „Ich habe meinen Vertrag bereits zweimal verlängert, gerade auch in Zeiten, in denen es sportlich nicht besonders rund lief. Warum sollte ich es also jetzt nicht tun?" Er habe großen Spaß daran, „diese Truppe anzuführen."