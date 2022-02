Eishockey: Grünes Licht für Nachzügler Holzer

Beim dritten Training in Peking ist die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft endlich vollständig. Nachzügler Korbinian Holzer, der am Samstag im Olympischen Dorf eingetroffen war, erhielt nach einem negativen PCR-Test grünes Licht für die Übungseinheit am Sonntagnachmittag (Ortszeit) im Nationalen Hallenstadion. Der Mannheimer hatte nach einer überstandenen Corona-Infektion nicht rechtzeitig die notwendigen vier negativen Tests vorweisen können, um mit der Mannschaft am vergangenen Mittwoch nach China zu reisen.