"Nicht gut gefühlt": Dobler verzichtet auf Skiathlon

Langläufer Jonas Dobler hat kurzfristig auf einen Start im olympischen Skiathlon von Peking am Sonntag verzichtet.

Langläufer Jonas Dobler hat kurzfristig auf einen Start im olympischen Skiathlon von Peking am Sonntag verzichtet.

Die Olympia-Strecken in Zhangjiakou gehören zu den schwersten im Langlauf-Geschäft. Das Rennen über insgesamt 30 km nahmen somit in Lucas Bögl (Gaißach), Friedrich Moch (Isny) und Florian Notz (Römerstein) nur noch drei deutsche Läufer in Angriff.