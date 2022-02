Olympia: Verbesserte Bedingungen für deutsches Quarantäne-Trio

Vor allem der dreimalige Goldmedaillengewinner Eric Frenzel darf sich nach dem positiven Coronatest bei seiner Einreise über eine größere Unterkunft freuen, in der er sich angemessen auf eine mögliche Rückkehr in die Wettbewerbe in der zweiten Olympia-Woche vorbereiten kann.

Frenzels neue Bleibe in Zhangjiakou habe einen "deutlich verbesserten Standard", hieß es in der DOSB-Mitteilung, Weber sei "aus der Selbstisolation im Mannschaftshotel in ein weiteres Quarantänehotel in Zhangjiakou verlegt" worden.