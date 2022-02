Olympia, Eiskunstlauf: Rang sechs für Nicole Schott

Daheim am Start - Episode 2

Nicole Schott kann bei den Olympischen Winterspielen in Peking die bisherige sportliche Talfahrt des deutschen Eiskunstlaufteams bremsen

Mit einem fast fehlerfreien Kurzprogramm hat Nicole Schott bei den Olympischen Winterspielen in Peking die bisherige sportliche Talfahrt des deutschen Eiskunstlaufteams zumindest bremsen können.

Nach ihrer Kurzkür fiel Schott ihrem Trainer Michael Huth erleichtert in die Arme, 62,66 Punkte waren ein Saisonbestwert für die Sportsoldatin.

Die Qualifikation für das Kürfinale hatten die deutschen Athletinnen und Athleten bereits am Freitag verspielt, nicht einmal der für die finanzielle Förderung in den kommenden Jahren wichtige achte Platz wurde erreicht. Am Ende stand Rang neun unter zehn Mannschaften.