Wind zu stark: Olympia-Abfahrt verschoben

Der Wind am Olympia-Berg Xiaohaituo wirbelt schon am ersten Wettkampftag der Skirennläufer das Programm durcheinander.

Der Wind am Olympia-Berg Xiaohaituo wirbelt schon am ersten Wettkampftag der Skirennläufer das Programm durcheinander. Wegen der starken Böen über dem Kunstschneeband in Yanqing wird die Männer-Abfahrt nicht vor 12.00 Uhr (5.00 Uhr MEZ) gestartet. Das gab die Jury bekannt.