2. Liga: FC St. Pauli – SC Paderborn 07, 2:2 (2:1)

Der FC St. Pauli erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Maximilian Dittgen traf in der vierten Minute zur frühen Führung, nach einer Vorlage von Etienne Amenyido. Der Ausgleich gelang Dennis Srbeny, indem er eine Vorlage von Florent Muslija verwertete (36.). Kurz vor der Pause traf Amenyido nach Vorarbeit von Dittgen für St. Pauli (43.). Ein Tor auf Seiten der Gastgeber machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus. Der SC Paderborn 07 traf in der 83. Minute zum Ausgleich. Bis zum Abpfiff setzte sich keines der beiden Teams durch und so trennten sich St. Pauli und der SCP mit einem Unentschieden.