3. Liga: Eklat um Trainer Marco Antwerpen vom 1. FC Kaiserslautern

Im Anschluss an den Sieg des 1. FC Kaiserslautern gegen den FSV Zwickau ist es zu unschönen Szenen gekommen. Nach verbalen Ausfällen der Heim-Fans verweigerte Marco Antwerpen ein TV-Interview.

FCK-Trainer Marco Antwerpen ging nach dem Schlusspfiff in Feierlaune auf den Rasen und streckte seine Arme in die Höhe in Richtung FCK-Bank. Die Zuschauer nahmen diese Geste offenbar als Provokation wahr und waren außer sich.