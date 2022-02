Olympia: Bob-Mitfavoritin Elena Meyers Taylor verlässt Isolation

“Sie haben mir Notizen über die Strecke geschickt und andere Dinge getan“, sagte Meyers Taylor: „Ich habe auch tonnenweise Videos von unseren Trainern, die alles getan haben, um mich zu motivieren und mich zu unterstützen. Ich habe mir das so oft wie möglich angesehen, Videos angeschaut und alles getan, was ich tun konnte, um bereit zu sein.“

Die Trainingsläufe in Peking starten am 10. Februar, der Wettbewerb im neu eingeführten Monobob findet am 13. und 14. Februar statt. Im Zweier geht es am 18. und 19. Februar um die Medaillen.