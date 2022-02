Bundesliga: FC Bayern - RB Leipzig 3:2, Müller, Lewandowski und Neuer entscheiden Topspiel

Der Rekordmeister hat nun wieder neun Punkte Vorsprung auf Borussia Dortmund. Der BVB tritt am Sonntag gegen Bayer Leverkusen an.

Nagelsmann setzt auf Süle

Leipzigs Geschäftsführer Oliver Mintzlaff meinte bei Sky : „Die drei Fehler vor den Gegentoren sind ärgerlich. So viel haben wir sonst nicht zugelassen. Wir begraben unsere Ziele trotzdem nicht. Wir wollen in die Champions League und haben gezeigt, welche Qualität die Mannschaft hat.“

Danach entwickelte sich vor den 10.000 Zuschauern in der lila angestrahlten Allianz Arena ein offener Schlagabtausch, in dem beide Mannschaften die Verteidiger sehr früh attackierten.

Konrad Laimer bedauerte: „Es tut weh, wenn du so verlierst und die Gegentore so blöd bekommst. Wenn man so einer Mannschaft so leichte Ballgewinne gibt, bestraften sie das eiskalt.“