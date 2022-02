Hamilton beendet Schweigen: „Ich war lange weg, jetzt bin ich wieder da!

Ob der erfolgreichste Fahrer der Königsklassen-Geschichte in der kommenden Saison mit dem W13 auf die Jagd nach seinem achten WM-Titel gehen wird, bleibt auch nach dem Posting am Samstag weiter unklar. Am 12. Dezember hatte Red-Bull-Pilot Max Verstappen in der allerletzten Runde Hamilton den Titel noch weggeschnappt. Seitdem gibt es immer wieder Spekulationen über einen Rücktritt Hamiltons.