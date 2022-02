FC Bayern: Oliver Kahn über Thomas Müller, Niklas Süle, Serge Gnabry, Corentin Tolisso

Kahn über die Vertragsverhandlungen mit Gnabry:

„Es sind immer viele Faktoren. Man muss sich auch in die einzelnen Spieler hineinversetzen, Spieler die schon viele Jahre hier gespielt und viel erreicht haben. Dass diese sich auch mal über andere Dinge Gedanken machen, ist ganz normal. Ich denke, wir haben viele Argumente, die hier für den FC Bayern München sprechen und so ist das ein ständiger Austausch mit den Spielern und zum Schluss muss man eine Lösung finden.“

Kahn zur Zukunft von Tolisso:

„Bei Tolisso sind wir in Gesprächen, aber da gehören immer zwei dazu, dass es am Schluss auch passt.“

Kahn über die Zukunft von Müller, Lewandowski, Neuer über 2023 hinaus:

„Zunächst mal haben all diese Spieler hier noch einen Vertrag bis 2023, das heißt, wir brechen hier nicht alle in Panikattacken aus. Natürlich steht das auf der Agenda ganz oben, dass wir früher oder später mit den Spielern sprechen werden. Jetzt aber gilt die volle Konzentration dem letzten Drittel der Fußballbundesliga und der Champions League, alles andere wird sich dann ergeben.“ „Wir werden in aller Ruhe einen vernünftigen Termin finden, bei dem wir anfangen werden, uns zu unterhalten.“

Kahn über den Abgang von Süle:

Kahn über die Zukunft von Hasan Salihamidzic:

„Wenn man sich die Erfolge und den Kader anschaut, den wir heute zur Verfügung haben: Ich habe zu Beginn der Saison schon gesagt, dass wir einen sehr, sehr guten Kader haben, als viele noch diskutiert haben, ob da nicht noch was fehlt. Ich glaube, die Mannschaft hat gezeigt, zu was sie fähig ist und Hasan hat einen sehr großen Anteil an den Erfolgen dieser Mannschaft in den letzten Jahren. Wir arbeiten hochprofessionell zusammen und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er hier noch sehr lange sein wird.“