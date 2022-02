FC Bayern: Julian Nagelsmann über Zukunft von Müller, Laune von Lewandowski

So denkt Nagelsmann über den Süle-Abgang

Julian Nagelsmann macht sich für eine schnelle Vertragsverlängerung von Thomas Müller beim FC Bayern stark. Der Trainer reagiert auch auf die Kritik an Niklas Süle.

Nagelsmann will Müller behalten

Trainer Julian Nagelsmann will jedenfalls seinen Leistungsträger unbedingt langfristig behalten.

Zudem verteidigte der Coach Niklas Süle. Der Verteidiger hatte bekanntgegeben, dass er seinen in diesem Sommer auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird und deshalb ablösefrei wechseln wird.

„Er hat eine Vertragssituation, die ihm eine Veränderung erlaubt. Das kann man verstehen. Wir werden dafür auch nächstes Jahr wieder einen sehr guten Innenverteidiger haben. Wir müssen auf dem Transfermarkt gucken, was so geht. Jeder hätte ihn gerne behalten“, erklärte Nagelsmann.

Süle: Matthäus widerspricht Rummenigge

Nun reagierte Nagelsmann auf die Aussagen: „Ich habe sie nur gelesen und noch nicht mit ihm darüber gesprochen. Karl-Heinz Rummenigge ist so erfahren, dass er Dinge loswerden darf. Am Ende ist wichtig, dass Niklas eine gute Leistung bringt. Das ist wichtiger als Interviews in der Woche.“