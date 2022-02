FC Bayern: Allianz Arena leuchtet lila - Gedenken an Holocaust

Nkunku in Höchstform: Knackt RB die Bayern?

Die Münchner Allianz Arena wird gegen RB Leipzig lila leuchten. Damit erinnert der FC Bayern an die Opfer des Holocaust.

Beim heutigen Spiel zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) wird die Allianz Arena in lila leuchten. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Der Verein will damit an die Opfer des Holocaust, die aufgrund ihrer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung ermordet wurden, erinnern und so ein Zeichen gegen Diskriminierung von Menschen mit Behinderung setzen.