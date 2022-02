Tennis, ATP: Alexander Zverev zieht ins Finale von Montpellier ein

Alexander Zverev erreicht beim ATP-Turnier in Montpellier im Schongang das Finale. Im Endspiel trifft der Tennis-Olympiasieger auf einen Kasachen.

Die deutsche Nummer eins bezwang den Schweden Mikael Ymer in nur 52 Minuten mit 6:1, 6:3 und steht zum 29. Mal in seiner Karriere in einem Endspiel. Es war der dritte Sieg für Zverev im dritten Aufeinandertreffen mit Ymer.