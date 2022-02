Anzeige

Bundesliga: VfB Stuttgart – Eintracht Frankfurt, 2:3 (1:1) Eintracht siegt bei VfB Stuttgart

Der VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt boten den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 2:3. Die Eintracht wurde der Favoritenrolle somit gerecht. Vor heimischem Publikum hatten sich die Gäste einen Punkt beim Stand von 1:1 gesichert.

Gleich zu Spielbeginn sorgte Obite Evan Ndicka mit seinem Treffer nach Vorarbeit von Jesper Lindstrom für eine frühe Führung von Frankfurt (6.). Kurz vor der Pause traf Waldemar Anton nach Vorarbeit von Chris Führich für den VfB (41.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Frankfurt stellte mit dem 2:1 in der 46. Minute die Weichen auf Sieg. Den Ausgleichstreffer hatte Sasa Kalajdzic im Repertoire, als er eine Vorlage von Borna Sosa in den Maschen unterbrachte (69.). In der 76. Minute bejubelte die Eintracht das 3:2. Am Schluss gewann Frankfurt gegen den VfB.

Stuttgart besetzt mit 18 Punkten einen direkten Abstiegsplatz. Das Heimteam musste schon 38 Gegentreffer hinnehmen. Nur zwei Mannschaften kassierten mehr Tore. Nun musste sich der VfB Stuttgart schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und sechs Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Dem VfB bleibt das Pech treu, was die dritte Pleite in Serie nachhaltig unter Beweis stellt.

Trotz der drei Zähler machte Eintracht Frankfurt im Klassement keinen Boden gut. Die Eintracht verbuchte insgesamt acht Siege, sieben Remis und sechs Niederlagen.